سمية الخشاب تجري تعديلا على صورتها المثيرة للجدل: «بحبكم كلكم»

أجرت الفنانة سمية الخشاب تعديلا في تعليقها المرفق على صورتها المثيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، والتي اعتبرها محبيها تحمل إيحاء غير لائق، في أعقاب إعلان المطرب أحمد سعد عقد قرانه من عارضة الأزياء علياء بسيوني، أمس السبت، داخل منزل الأخيرة.

سمية الخشاب تجري تعديلا على صورتها الأخيرة

وكتبت سمية الخشاب على الصورة بعد 4 ساعات من نشرها: «أحبكم جميعا»، معتبرة إن وضعية يدها ترمز للقلب ومدي حبها لجمهورها الذي يتخطي الأربعة ملايين و400 ألف متابع، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، ولكنها لم تفسر سبب الصورة سوى بعد عدّة أسئلة من الجمهور على منشورها الأخير.

أحمد سعد احتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني

واحتفل أحمد سعد بعقد قرانه علي علياء بسيوني، أمس السبت، داخل منزل العروس وسط حضور أفراد أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، ومن المقرر أن يحتفلا بزفافهما، الشهر المقبل، وفقا لما أعلنه سعد في تصريحاته لـ «الوطن».

وخضع العروسان لجلسة تصوير مميزة داخل أحد الأماكن المفتوحة، وغلب عليها طابع الرومانسية، حيث نشرها سعد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بقوله: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب الحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك في حياتنا».

الجمهور يهنئ أحمد سعد وعلياء بحفل زفافهما

وتلقي سعد وعلياء آلاف التهاني عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب جمهورهما عن أمنيته في استقرار الحياة الزوجية للعروسين، ومن المقرر أن يحتفل بزفافه خلال الشهر المقبل في أحد الفنادق، وذلك بعدما قرر الثنائي أحمد سعد وعلياء الاحتفاظ بموعد الزفاف سرًا ليكون مفاجأة للجميع، خوفا من الحسد، حتى يعيشا في هدوء تام.