الصحة: إنشاء أول مستشفى مصري للنساء والتوليد والأطفال في جيبوتي

أعلنت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء الاجتماعات الرسمية مع الجانب الجيبوتي، بشأن إنشاء ووضع تصور لإنشاء مستشفى مصري للنساء والتوليد والأطفال بدولة جيبوتي، تحت رعاية وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كدعم من جمهورية مصر العربية، للوضع الصحي للشقيقة الأفريقية جيبوتي.

الإنشاء بعد مراجعة الرسومات الهندسية

وأضافت وزيرة الصحة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع نظيرها الجيبوتي، لإعلان سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة، أنّه سيتم إنشاء المستشفى، بعد الاطلاع على الرسومات الهندسية خلال اجتماع عقد اليوم بحضور الشركة الهندسية المصرية المنفذة.

مدرسة تمريض بالمستشفي

وأعلنت الوزيرة، أنّ المستشفي سيلحق به مدرسة للتمريض ونقطة الإسعاف، وجرى الاتفاق على إنشائها بعد الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي في مايو 2021.