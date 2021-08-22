توفير 1587 فرصة عمل جديدة بخمس قرى في قنا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أتاح جهاز تنمية المشروعات بمحافظة قنا نحو 1587 فرصة عمل بالقرى المستهدفة، من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بـ29.5 مليون جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الجهاز في بيان صحفي، إنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء القرى المستهدفة من المبادرة، وتنمية مهارات المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا، وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا بتمويل 1249 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بالخمسة مراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي: "دشنا، الوقف، فرشوط، قوص، وأبو تشت"، بإجمالي تمويل بلغ حوالى 29.5 مليون جنيه، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو، حيث أتاحت هذه المشروعات 1587 فرصة عمل لأبناء المراكز والقرى المستهدفة.

تسليم 4 عقود لمشروعات متناهية الصغر بـ 5.3 ملايين جنيه

وقال محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا، إن الجهاز قام مؤخرا بتسليم 4 عقود متناهية الصغر بقيمة 5.3 ملايين جنيه لأربع جمعيات أهلية بالمحافظة، وهى جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط، وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا، وجمعية جنوب الوادي لتنمية المجتمع الزراعي، وجمعية تنمية المجتمع بأبو مناع بحري بمركز دشنا، وسيتم من خلالها تمويل ما يزيد عن 1100 مشروع متناهي الصغر ويستفيد منها ما يقرب من 1200 مواطن.

توفيق أوضاع 201 مشروعا

وأضاف "العماري" أنه في مجال الخدمات غير المالية، قام فرع قنا باستخراج رخص مؤقتة ودائمة وتوفيق أوضاع لعدد 201 مشروعا، واستخراج 163 بطاقة رقم قومي وشهادات التصنيف والمزايا للمشروعات، للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، بالإضافة إلى استخراج 182 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية، كما تم تنظيم دورتين تدريبيتين لتنمية مهارات ريادة الأعمال، استفاد منها 32 متدرب ومتدربة.

11 ندوة لتوعية المواطنين

وأوضح "العماري" أن فرع الجهاز بالمحافظة عقد 11 ندوة لتوعية المواطنين بالخدمات التي يقدمها الجهاز لتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة، كما قام بتوفير دراسات جدوى استرشادية لحوالي 19 مشروعا، واستفاد 14 عميلا من خدمات التسجيل بسجل الموردين والسلاسل التجارية المعروفة.