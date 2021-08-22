ملاعب وجيم.. مستجدات «حياة كريمة» في أبوجلالة بالدقهلية (فيديو)

قدّم برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» تقريرا بشأن مبادرة «حياة كريمة» وأعمالها في قرية أبوجلالة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، والإنجازات التي تتم هناك، وقال أحد مسؤولي المبادرة هناك، إنّ المشروعات تنقسم إلى إنشاءات جديدة ورفع كفاءة، فالإنشاءات الجديدة في مركز شباب القرية ممثلة في المبنى النمطي، والذي يشمل قاعة أنشطة وجيم وألعاب رياضية ورفع كفاءة المباني القديمة وتطويره، إضافة للملاعب التي يجري الآن استكمال أعمالها والبدء فيها.

بنية تحتية عملاقة

وقال أحد أهالي قرية أبوجلالة بمركز شربين: «بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة، والنهارده بنتكلم في بنية تحتية عملاقة، والبلد بقالها 20 سنة محتاجة لطريق 8 كيلو، والنهارده معمولنا الطريق ومحطة صرف صحي وغاز وخطوط مياه جديدة وأكشاك للكهرباء وحاجات مكناش نحلم بيها في البلد»، وقال آخر: «مشروع حياة كريمة ممتاز جدا، خصوصا مركز الشباب اللي هيفيد الشباب كتير أحسن من القعدة على القهاوي.. الحمد لله كدا مية مية».

معلومات بشأن المبادرة

وقدّم البرنامج تقرير آخر بشأن مبادرة «حياة كريمة» والتي تضمن معلومات بشأن المبادرة كونها المشروع الأكبر في مصر:

- أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي 2 يناير 2019.

- وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة المشروع القومي للمبادرة في 15 يوليو 2021.

- يعد المشروع القومي «حياة كريمة» هو أيقونة الجمهورية الجديدة.

- «حياة كريمة» أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100%.

- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 700 مليار جنيه.

- يُنفذ المشروع بسواعد مصرية وطنية ومواد صنعت في مصر.

- تشمل المبادرة كل المجالات الخدمية من تعليم وصحة وسكن وغيرها.