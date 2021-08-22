نواب يطالبون بمشاركة الجامعات والمجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة

دعا عدد من النواب إلى ضرورة مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة حيث يعد مشروع القرن في مصر ويخدم 58 مليون مواطن ويتكلف ما يقرب من 700 مليار جنيه.

عابد يدعو لمشاركة الجامعات الخاصة والحكومية

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن مشروع حياة كريمة يستوجب مشاركة كبرى، حيث يعد أكبر مشروع تاريخي بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يحقق أكبر نقلة في تاريخ مصر للقرية المصرية في كل المجالات لذا يجب جميع على الجامعات الحكومية والخاصة المشاركة في تنفيذ المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية.

رئيس نقل النواب: أين الدور المجتمعي للجامعات؟

وأضاف عابد أن دور الجامعات المجتمعي غائب، متسائلا أين دور الجامعات في المجتمع؟، مشيرا إلى أن مشاركة الجامعات الخاصة والحكومية تمثل أهمية بهدف ترسيخ ثقافة الخدمة المجتمعية وتفعيل دور الجامعات الاجتماعي وخدمة المجتمع، وهو ليس أقل أهمية من الدور العلمي والبحثي والتعليمي أو التثقيفي.

وشدد عابد على أن دور الجامعات المصرية في المجتمع كان موجود دائما حتى أن هناك منصب لكل جامعة هو نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تلعب هذا الدور وتقوم بدور وإسهامات مجتمعية على مستوى القاهرة والمحافظات الأخرى وتنظم قوافل التنمية الشاملة، إضافة لورش التدريب على الحرف والصناعات اليدوية في إطار مبادرة «صنايعية مصر» كتشكيل المعادن وتدوير المخلفات ومبادئ الخياطة والتطريز، مطالبا باقي الجامعات القيام بنفس الدور وخاصة الجامعات الخاصة بما لها من إمكانيات.

حتة: لابد من مشاركة المجتمع المدني

كما طالب النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بمشاركة المجتمع المدني كله من منظماته ومؤسساته لدعم تنفيذ مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

وأضاف النائب في تصريح لـ«الوطن» أنه من الضروري المشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتنفيذ أضخم مشروع في مصر، وهو ما يعد أكبر المشروعات لتطوير قرى مصر، والتي أهملت كثيرا حتى جاء الرئيس السيسي ليغير وجه مصر.