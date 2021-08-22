رابط التقديم لأكاديمية الشرطة.. تعرّف على الشروط والخطوات

عمليات بحث عديدة عبر محرك «جوجل» يقوم بها الطلاب خريجو الثانوية العامة، بالإضافة إلى الثانوية الأزهرية؛ من أجل العثور على الرابط الخاص بالتقديم في أكاديمية الشرطة، للحصول على فرصة ليصبحوا من الطلاب المقبولين بالأكاديمية خلال العام الدراسي الجديد 2021- 2022، وكانت عمليات البحث تلك قد ازدادت وتيرتها بعدما أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن قبول دفعة طلاب جديدة لأكاديمية الشرطة المصرية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» خطوات التقديم لأكاديمية الشرطة عبر الرابط الألكتروني:

أولًا: يقوم الطالب بالدخول على الرابط الألكتروني لأكاديمية الشرطة عبر موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg

ثانيًا: الضغط على أيقونة التسجيل الموجودة في الرابط بعد فتحه.

ثالثًا: إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابعًا: ملء طلب التقديم.

خامسًا: بعد الانتهاء يقوم الطالب بطباعة الاستمارة.

الحد الأدنى للقبول في الأكاديمية

وكانت أكاديمية الشرطة قد أعلنت أنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الشرطة 65%، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أمّا فيما يتعلق بالحاصلين على مؤهل جامعي وتحديدًا من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من الذكور والإناث فيُشترط أن يحصلوا على تقدير عام مقبول.

وحددت الأكاديمية شروط للقبول والالتحاق بكلية الشرطة على النحو التالي:

- %65 هو الحد الأدنى للمجموع.

- أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

- أن يتوفر في الطالب المتقدم الشروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بخصوص إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته.

- أن يحمل الطالب المتقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة الجنسية المصرية، وأن يكون من أبوين مصريين دون تجنيس.

- يُشترط حسن السيرة والسمعة الحسنة للطالب المتقدم للالتحاق بالأكاديمية.

- ألا يكون قد تعرّض الطالب إلى الحكم عليه بعقوبة تقيد حريته أو مخلة بالشرف.

- ألا يكون قد تعرّض المتقدم للفصل من إحدى الجهات الحكومية بقرار تأديبي.