غلق 220 منشأة طبية دون ترخيص بأحياء ومراكز الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بغلق 220 منشأة طبية تشمل عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز صحيه وتغذية علاجية ومراكز أشعة وعلاج إدمان وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات بنطاق المحافظة، لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص، وضبط عدد من المخالفات بها.

المنشآت الطبية تعمل دون ترخيص

وأكد المحافظ أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية الصحة ممثلة في الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التي يجري إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الفترة الماضية.

وشمل قرار محافظ الجيزة الغلق الإداري لتلك المنشآت الطبية الواقعة بأحياء ومراكز ومدن بولاق الدكرور وشمال الجيزة والهرم والعجوزة والدقي والعمرانية والطالبية وحدائق الأهرام والحوامدية وأبو النمرس و6 أكتوبر والشيخ زايد.

غلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية

وكلف المحافظ، مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

قطع المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت المخالفة

ووجّه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

حملات لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام

فيما واصلت محافظة الجيزة حملاتها لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات دورية علي المحال والمقاهي والمنشآت التجارية وعدم السماح بوجود تعديات.

مصادرة 150 حالة إشغال في بولاق الدكرور

وشن حي بولاق الدكرور حملات استهدفت شوارع العشرين وعمر سليم والطويل وكفر طهرمس وناهيا وترعة المجنونة وزنين وطابق الديابه وأحمد حمدي والتحرير، وجرت مصادرة 150 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وستاندات ورفع الباعة الجائلين وإزالة ملاهي عشوائية بالشارع، وجرى إيداع المضبوطات مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعه من عبدالله نور رئيس حي بولاق.