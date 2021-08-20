ضبط 4 مصانع دون ترخيص لتدوير المشتقات البترولية بالجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية في مجال تصنيع المستلزمات والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة، باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط «4 مصانع ومخزن عشوائية دون ترخيص» لتدوير المشتقات البترولية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية وإنتاج وتعبئة منتجات الألبان وضبط المديرين المسؤولين عنهم بمدينة أكتوبر بالجيزة بإجمالي مضبوطات بلغت «19 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر - 25 طن مخلفات معدنية مجهولة المصدر ومعدة للتداول - 32 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنتجات ألبان مصنعة من مواد مجهولة المصدر - 19 طن مشتقات بترولية ومواد كيميائية مجهولة المصدر لدهانات وبويات مغشوشة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.