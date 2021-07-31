محافظ الجيزة: 2 مليار جنيه لملف النظافة وتطوير المحاور الرئيسية والحيوية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تطوير آليات العمل وتوفير كافة العناصر اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة من معدات وعمالة والتعاقد مع شركات للجمع السكني؛ بهدف الوصول إلى مستوى النظافة المأمول من المواطنين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع عاجل عقده مع رؤساء الأحياء؛ لمتابعة ملف النظافة والوقوف على أداء شركات الجمع السكني العاملة بالمنظومة لما لذلك من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأبدى محافظ الجيزة عدم رضائه عن مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع خاصة متفرعات الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، مؤكدا أنه لن يقبل باستمرار الوضع بصورته الحالية دون تحقيق طفرة ملموسة، مؤكدا إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز فيما يخص ملف النظافة.

ضخ 2 مليار جنيه لتطوير المحاور الرئيسية والحيوية

وأضاف «راشد» أنه تم ضخ نحو 2 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية؛ لتطوير المحاور المروية الرئيسية والحيوية وخلق محاور جديدة، بالإضافة إلى دعم ملف النظافة باحتياجاته من العمال والمعدات والتعاقد مع عدد 30 شركة للجمع السكني لتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

وكلف معاونيه بوضع خطة زمنية تتضمن المرور على الأحياء؛ للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع بصفة يومية.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة أداء شركات الجمع السكني ميدانيا على مدار اليوم؛ لتقييم أدائها لفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بالشروط المحددة للعمل، مشددًا على تفعيل الدور الرقابي لإدارات الرصد والمتابعة داخل الأحياء وتدعيمها بعدد من الموظفين للقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل مع تواجد النوبتجيات بالفترات المسائية ولضمان عدم تأثر العمل مع توعية المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة في إلقاء المخلفات لمساعدة أجهزة المحافظة في أداء عملها على الوجه الأمثل.