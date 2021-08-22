الصحة: متوسط عدد مواليد الأسرة في جيبوتي 10 أطفال.. والمستشفى مهم لهم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ المستشفى المصري الخاص بالأطفال والنساء والتوليد، أول مستشفى تخصصي في جيبوتي، وتأتي تتويجا للزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة جيبوتي، كونه أول رئيس مصري يزور البلد الشقيق، كما أنّها بمثابة هدية من الشعب المصري للشعب الجيبوتي.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد حاليا مع نظيرها الجيبوتي، لإعلان تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ المستشفى المصري سيترك أثر كبير هناك، حيث الحاجة كبيرة لإنشاء المستشفى، خاصة وأنّ متوسط عدد المواليد في الأسرة الواحدة يصل لـ10 أطفال.

وتابعت زايد، أنّه جرى تزويد عدد أماكن اللقاحات للمسافرين لـ145 مكانا في 27 محافظة ومراكز كبرى، مثل أرض المعارض ومدينة البحوث في الإسكندرية وأكاديمية الفنون، تطعّم نحو 60 ألف مواطن يوميا.