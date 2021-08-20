زايد تستقبل مدير «الإصدارات المؤمنة» لبحث ربط خدمات الوزارة المختلفة

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الخميس، اللواء سامح العكاري، المدير التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بديوان عام الوزارة، لبحث ربط مشروعات وخدمات الوزراة المختلفة، بالمجمع ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، ومدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أكرم سامي معاون وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض نموذج العمل في المجمع والذي يهدف إلى دمج الخدمات المقدمة للمواطنين في مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة وتوحيد الخدمات المتاحة من خلال النظام المركزي للتتبع والتحقق الآلي ضمن منظومة مميكنة ومؤمنة على أعلى مستوى من الدقة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وزيرة الصحة: الاتفاق على عقد ورشة عمل بالمجمع لاستعراض نظام الميكنة وكيفية تطبيقه على مشروعات الوزارة

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة استعرضت عدد من أنشطة ومشروعات الوزارة لدمجها ضمن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وتشمل المنظومة المميكنة للقاحات ومنها لقاحات فيروس كورونا لضمان تسجيل وتلقي اللقاح لكل المواطنين، بالإضافة إلى ميكنة منظومة التطعيمات الأساسية للأطفال وربطها بشهادات الميلاد والوفاة.

ولفت إلى أنه سيتم إدارج منظومة صرف ألبان الأطفال ضمن المنظومة المميكنة بالإضافة إلى منظومة تنمية الأسرة والتي تستهدف المتابعة الصحية للسيدات ووثائق التأمين الاجتماعي لهن، بالإضافة إلى المتابعة الغذائية للأطفال وكل الامتيازات المختلفة للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومنظومة الوجبات الغذائية للأطفال وطلبة المدارس في مراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في إطار متابعة الحالة الصحية والتعليمية للطالب.

وتابع مجاهد أن الاجتماع تناول ميكنة إصدار تراخيص المنشآت الصحية لضمان توافر الهوية الرقمية لتلك المنشآت بما يضمن حصول المواطن على حقه في أفضل خدمة طبية، بالإضافة إلى المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لتسهيل تقديم كافة الامتيازات للمتبرعين بالبلازما.

وأضاف أن الاجتماع تناول ميكنة عملية سحب العينات البيئية من محطات المياه والصرف الصحي وعينات الغذاء وميكنة معامل التحليل المشتركة، وذلك نظرًا للدور الاستراتيجي الهام لتلك المنظومة في اتخاذ القرارات للصحة العامة.

وذكر أنه تم الاتفاق على ميكنة المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تكويد تلك المنشآت، بالإضافة إلى ربط أيضًا قرارات العلاج على نفقة الدولة بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستحقين، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لاستعراض نموذج عمل نظام الميكنة وكيفية تطبيقه على مشروعات وانشطة الوزارة المختلفة.