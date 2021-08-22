الصحة: تنفيذ المستشفى المصري في جيبوتي خلال سبتمبر 2021

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الصحة مع نظيرها الچيبوتي، لإعلان تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الصحة، إنّ الوزير الجيبوتي أجرى جولة في معهد ناصر، وأكاديمية الأميرة فاطمة، وهيئة الإسعاف المصرية، للتعرف على قدرات الصحة المصرية، كما جرى تنظيم اجتماع مثمر اليوم مع وزير الصحة الجيبوتي، لوضع تصور للمستشفى المصري الخاص بالأطفال والنساء والتوليد، ليكون أول مستشفى تخصصي في جيبوتي، والذي جرى الاتفاق على إنشائه خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي الشقيقة.

وأضافت زايد، أنّه جرى عمل رسومات للمستشفى والرسومات الهندسية، وتتولى تنفيذ المشروع واحدة من الشركات المصرية العالمية، لافتة إلى أنّه جرى مراجعة الشكل الوظيفي للمستشفى، وجار تنفيذ مدرسة للتمريض به، ونقطة إسعاف تشكل عربة إسعاف من الجانب المصري، فضلا عن التشغيل والتجهيزات من مسؤولية الجانب المصري والأدوية والمستلزمات.

وتابعت وزيرة الصحة، أنّ المستشفى يخدم أحد الأحياء المليئة بالسكان، موضحة أنّ تنفيذ المشروع العملاق في جيبوتي يبدأ سبتمبر المقبل.