غرق طفل بترعة «الشيخ زايد» شرق مرسى مطروح

لقي طفل مصرعه غرقاً، قبل قليل، في ترعة «الشيخ زايد» بمركز ومدينة الحمام، شرق مدينة مرسى مطروح، تم استدعاء سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الحمام المركزى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، مساء اليوم الثلاثاء، الطفل «عبد الله محيي حلمي عطا إبراهيم»، 10 سنوات، من سكان «البنجر قرية 28»، بمركز ومدينة الحمام، جثة هامدة، بعد تعرضه للغرق في ترعة «الشيخ زايد»، فرع 16، مما أدى إلى وفاته مباشرةً.

جرى وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحمام المركزى، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت ترعة «الشيخ زايد»، في أحد أفرعها بنطاق مركز ومدينة الحمام، غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة، من محافظة البحيرة، الأسبوع الماضي، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحمام، تحت تصرف النيابة.