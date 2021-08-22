وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتابعان مشروعات «حياة كريمة» بزفتى (صور)

استقبل، اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وذلك لمتابعة تطورات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى، وشملت الزيارة تفقد قرى كفر نواي، نهطاي، الغريب وتفهنا العزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، واللواء أركان حرب محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور أسامة حمدي مستشار الوزير للمرافق، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

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وأكد محافظ الغربية، أن الجولة ستنطلق فعالياتها من بوابة قرية دفرة بنطاق المحافظة، بحضور وزير الإسكان والمرافق ورئيس الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، وعدد من ممثلي هيئات إنشائية لدعم تطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات الخدمية من إنشاءات مدرسية ومكاتب بريد وتضامن اجتماعي وملاعب مراكز شباب متكاملة.