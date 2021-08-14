وزير الإسكان: الـ4 مدن المفتتحة تتكون من 67 ألف وحدة سكنية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ العمل لا يتركز على منطقة واحدة فقط أو أماكن لا يرغب المواطن السكن بها «بنعمل إعلانات والإعلانات يتقدم لها مواطنين، وبناء على الإعلانات يتقدم المواطنين، وبناء على العرض والطلب اللي إحنا بنحققه بنشتغل، وهنلاقي إنه 47% من الإسكان الذي يتم توفيره حاليا هو الإسكان الإجتماعي وسكن بديل، متركز في إقليم القاهرة الكبرى لأنه أكبر عدد من المناطق خطورة والمناطق العشوائية فيها، إلا أن التوزيع المكاني منتشر على كل أقاليم الجمهورية بما يتناسب مع حجم المشكلة في كل إقليم».

وأضاف «الجزار»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «نتشرف اليوم بافتتاح 4 مدن بإجمالي 67 ألف وحدة سكنية، سكن لكل المصريين، الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر وجنة»، شارحا أن وزارة الإسكان لها جهود في تنمية قطاع شرق القاهرة في 10 مدن جديدة، و6 منها قائمة و4 مدن جديدة من الجيل الرابع، وحجم الإنفاق عليهم 111 مليار جنيه، ومنهم 97 مليار جنيه على 6 مدن قائمة، والـ4 مدن الأخرى تم الإنفاق عليهم 14 مليار جنيه.

وأشار الجزار إلى أن مدينة مثل الفيوم الجديدة منذ قرار إنشائها عام 1990 أنفق عليها مليار ونصف، ولكن مدينة مثل هضبة أسيوط وتجمع ناصر، خلال 4 سنوات 3.9 مليون جنيه، وما تم في 3 سنوات ضعف ما تم إنفاقه في 30 سنة.