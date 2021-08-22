وزير الإسكان يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى زفتى بالغربية اليوم

يجري المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، جولة تفقدية ميدانية لعدد من المشروعات التنموية الجارية بقرى مركز زفتي، ضمن المشروعات الرئاسية لمبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

محافظ الغربية يستقبل وزير الإسكان لتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى زفتي

جاء ذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم خطط التنمية المستدامة وتوفير تنمية متكاملة في كافة المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لرؤى إطلاق معالم مصر الجديدة.

دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير تنمية متكاملة في المشروعات الخدمية والتنموية

من جانبه، أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أن الجولة ستنطلق فعالياتها من بوابة قرية «دفرة» بنطاق المحافظة، بحضور وزير الإسكان والمرافق، ورئيس الشركة القابضة للمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، وعدد من ممثلي هيئات إنشائية لدعم تطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات الخدمية من إنشاءات مدرسية، ومكاتب بريد وتضامن اجتماعي وتكوين وملاعب مراكز شباب متكاملة بقرى كفر نواب ونهطاي وتفهنا العزب وحانوت بمركز زفتى.

جدير بالذكر، أن هذه الجولة سيشارك بها الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمحاسبة نجوى العشيري سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى، وعدد من القيادات التنفيذية لوضع الملامح المتكاملة للمشروعات الخدمية لصالح المواطنين القاطنين بريف قرى مركز زفتي خلال الفترة المقبلة.