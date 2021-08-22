تشييع جثمان جدة جميلة عوض من مسجد الأرقم بمدينة نصر

أعلنت الفنانة جميلة عوض، وفاة جدتها فوزية، والدة الفنانة راندا، حيث كانت تربط بينهما علاقة قوية، وكشفت تفاصيل الجنازة قائلة: «تشييع جثمان الراحلة من مسجد الأرقم بمدينة نصر، بعد صلاة الظهر».

ووجه المخرج عادل عوض الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء، وقال في تصريح لـ«الوطن»: «ألف شكر لكل من قدم واجب العزاء، أسأل الله ألا يريكم مكروها في عزيز لديكم».

وفاة جدة الفنانة جميلة عوض

وتوفيت اليوم ، جدة الفنانة جميلة عوض، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» وفاتها، وأعادت جميلة عوض نشر «استوري» أحد أصدقائها، والتي كتبت: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض».

أخر أعمال الفنانة جميلة عوض في السباق الرمضاني 2021

مسلسل «حرب أهلية» كان أخر أعمال الفنانة جميلة عوض ويشارك فى بطولة المسلسل باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، محمود حجازي، مايان السيد، رشدي الشامي، بسنت صيام، برلنتى فؤاد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز، وعرض في شهر رمضان الماضي.

حصلت جميلة عوض على إشادات من الجمهور والنقاد على دورها ضمن أحداث مسلسل «حرب أهلية»، الذي لاقى نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة الفنانة الكبيرة يسرا.

وأوضحت جميلة أنها تعتبر «تمارا» من أصعب أدوارها فى مشوارها، حيث أنها جسدت دور فتاة مريضة نفسية تحقد على كل من هم أفضل منها، ولكنها تندم على كل ما فعلته في النهاية، وتعلم أن الأمر غير محكوم بأشياء ثابتة.

مشاريع جميلة عوض المقبلة

وتجهز جميلة عوض لأكثر من مشروع سينمائي خلال الفترة المقبلة، ولكنها تقرأ السيناريوهات لتفاضل بينها، خاصة بعد النجاح الذي حققته مع الفنان رامز جلال في فيلمهما الأخير "سبع البرومبة".