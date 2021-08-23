«القابضة للمياه» تصدر تطبيقا لمعرفة مواعيد الانقطاع والعودة

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المشتركين باستخدام كل سبل التواصل التي وفرتها الشركة بجميع فروعها داخل المحافظات والمواطنين ومنها تطبيق الهاتف المحمول 125 والذي يمكن من خلاله إرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة، كما يتيح إرسال إشعارات للمواطنين بالأعطال والكسور وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة بالإضافة إلى دفع الفاتورة باستخدام ذلك التطبيق.

هتعرف مواعيد قطع المياه لو فيه صيانات مخططة

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «علشانك وعلشان راحتك عملنا تطبيق 125.. من خلاله هتقدر تدفع فواتير المياه بكل سهولة وأمان.. وهتعرف مواعيد قطع المياه لو فيه صيانات مخططة.. وكمان لما الإصلاح يتم هنبلغك.. ولسه شغالين على تطوير التطبيق علشان نقدر نقدم لك كل الخدمات من خلال فريق عمل خدمة عملاء متخصص على مستوى الجمهورية.. حمل تطبيق 125 وخليك دايما معانا».

خطوات للسداد الإلكتروني على تطبيق 125 لفواتير المياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 6 خطوات للسداد الإلكتروني على تطبيق 125 لفواتير المياه والمتاح حاليا بمحافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء»:

- تحميل تطبيق 125 على الهاتف المحمول.

- إنشــاء حســاب بالبيانات المطلوبــة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- ادخال رقم السداد الالكترونى والمسجل على فاتورة المياه الخاصه به.

- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

- للدعم الفني للتطبيق التواصل علي البريد الالكتروني 125app@hcww.com.eg

كيفية تحميل تطبيق 125 لفواتير المياه

لتحميل التطبيق لأنظمة الاندرويدhttps://play.google.com/store/apps/details...

ولأنظمة IOShttps://apps.apple.com/.https://adminlive.elwatannews.com/%D9%A1%D9%A2%D9%A5/id1431089961