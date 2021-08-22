إطلاق الدورة الثالثة من جوائز «فاروق حسني» في سبتمبر

حددت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، الأول من سبتمبر المقبل، موعدًا لإطلاق الدورة الثالثة من جوائز المؤسسة للفنون «2021،2022»، التي تشكل خمسة أفرع هي «التصوير «الرسم» ، النحت ، النقد الفني التشكيلي ، العمارة ، التصوير الفوتوغرافي».

جائزة التصوير

ووفقا لبيان المؤسسة، فإن قيمة جائزة التصوير «الرسم»، تبلغ 100 ألف جنيه.

جائزة النحت

تبلغ قيمتها 100ألف جنيه مقسمة كالتالي:

الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والثانية 30 ألف جنيه، والثالثة 20 ألف جنيه.

جائزة العمارة

جاءت بعنوان «تعليم، ثقافة، معرفة»، وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مقسمة كالتالي: الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 20 ألف جنيه.

جائزة النقد الفني التشكيلي

وتبلغ قيمتها 60 ألف جنيه مقسمة كالتالي: الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والثانية 20 ألف جنيه، أما الجائزة الثالثة فتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

جائزة التصوير الفوتوغرافي

أما جائزة التصوير الفوتوغرافي، فتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مقسمة كالتالي: الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والجائزة الثانية ألف جنيه، والجائزة الثالثة 20 ألف جنيه.

ويتم التقدم إلى الجوائز عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة الرابط التالي:‏

http:faroukhosnyfoundation.org