مناقشة معايير جوائز الرسم 2022 في مؤسسة فاروق حسني

اجتمع، اليوم السبت، بمقر مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير «الرسم» في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022؛ لمناقشة ووضع شروط ومعايير المسابقة، وتقديم موعد فتح باب الاشتراك لإتاحة فترة زمنية أكبر للفنانين.

وتضم مسابقة التصوير «الرسم» في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 أعضاء لجنة التحكيم، وهم:‎ الدكتورة علية عبد الهادي، عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – عمان- الأردن سابقًا، ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث - جامعة حلوان سابقًا، الدكتور حسين الشابوري، فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي،‎ محمد عبلة، فنان تشكيلي، سمير فؤاد، فنان تشكيلي، الدكتور أحمد رجب صقر، عميد كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا الأسبق.

قيمة الجوائز

‏‎وتبلغ قيمة الجائزة 100 مائة ألف جنية مقسمة كالتالي: 50 ألف جنيه الجائزة الأولى، 30 ألف جنيه الجائزة الثانية، 20 ألف جنيه الجائزة الثالثة، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للفنانين.

من ناحية أخرى، تعد مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، مؤسسة مستقلة أنشئت في عام 2019، وتحمل رقم إشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي، واختارت حي الزمالك مقرًا لها.

وتهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة، وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب جميع الممارسات الإبداعية للإنسان، وأنها قادرة على تنمية إنسانيته.

وتهدف أيضا إلى خلق مجالات جاذبة للشباب والإسهام في دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

وتقوم المؤسسة أيضًا بنشاط ثقافي موازٍ مثل إقامة مسابقات فنية وثقافية، واحتضان الكثير من المواهب الشابة وتنمية وصقل موهبتها.

جائزة مؤسسة فاروق حسني للفنون هي جائزة سنوية لدعم التميز الفني والثقافي، ويتم تقديم الجائزة سنويًا من قبل مجلس أمناء المؤسسة بحضور قادة بارزين في المشهد الثقافي في مصر.