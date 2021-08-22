جيانا فاروق: الكاراتيه من الألعاب الشهيدة وميدالية طوكيو حصاد 5 سنوات

أعربت جيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه الحاصلة على ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو، سعادتها بالاحتفاء والتكريم الذي حظي به أبطال الأولمبياد من جانب القيادة السياسية وكل المسئولين والمواطنين، مؤكدة أن الرئيس السيسي دائمًا ما كان يقدم لهم التشجيع والدعم طوال الوقت، لافتة إلى أنه تم تكريمها أكثر من مرة من قبل الرئيس.

وقالت «جيانا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكاراتيه من الألعاب الشهيدة التي لا تحظى بالاهتمام الكاف أو تسليط الضوء عليها، مشيرة إلى أنها حصلت على نحو 10 ميداليات طوال السنوات الماضية، ولم يسمع عنها أحد إلا بعد حصد برونزية طوكيو، مؤكدة أن الفوز بميدالية طوكيو جاء بعد جهد وتعب استمر نحو 5 سنوات.

فترة راحة

وأشارت لاعبة الكاراتيه، إلى أنها بصدد أخذ فترة راحة خلال الفترة المقبلة بعد فترة عناء وتعب وإصابات، مؤكدة أن مسألة عقد قرانها وحياتها الأسرية فيما بعد لن تؤثر على مسيرتها في اللعبة.

وطالبت «جيانا» اللجنة الدولية الأوليمبية بإعادة النظر في في إدراج لعبة الكاراتيه ضمن الأولمبياد المقبل؛ حتى يتمكن أبطال الكاراتيه في كل دول العالم التعبير من أنفسهم.

أول مصرية تحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية

أصبحت جيانا صاحبة الـ26 عامًا أول مصرية في فئتي الرجال والسيدات تحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية، وهى من مواليد 10 ديسمبر 1994، ولاعبة كاراتيه بالنادي الأهلي، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم للكاراتيه بألمانيا عام 2014، وفازت بالميدالية الذهبية في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم بالنمسا عام 2016 ثم تُوجت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأفريقية بجمهورية الكونغو عام 2015، وألعاب التضامن الإسلامي بإندونيسيا وألعاب البحر الأبيض المتوسط بتركيا عام 2013.