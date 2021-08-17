جيانا فاروق: تكريم الرئيس لنا دفعة قوية لإحراز التقدم والميداليات

قالت جيانا فاروق، الحاصلة على البرونزية في لعبة الكاراتيه، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال طوكيو 2020 حاصدي الميداليات، هو شرف كبير لهم، ودفعه قوية حتى يثبتوا تواجدهم على الساحة الدولية ولإحراز عدد أكبر من الميداليات مستقبلا.

فاروق: الرئيس دائما ما يكون حريصا على حضور الشباب في الاحتفاليات

وأضافت «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها دائما ما تحضر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمرات الشباب وعددا من الاحتفالات التي يعقدها، حيث أن الرئيس دائما ما يكون حريصا على حضور الشباب لتلك الاحتفاليات ومؤتمرات الشباب، ما يدفع بهؤلاء الشباب إلى الأمام.

فاروق: «تكريم الرئيس لينا بيحفزنا في الدورة اللي جاية نعمل نتائج أعلى من كده»

وأوضحت أن الرئيس السيسي أوصى كافة الحاضرين بضرورة الاهتمام بالرياضة وعدم الاستغناء عنها أبدا، حيث أن مستوى تواجد الرياضة في الدولة وإحراز اللاعبين فيها للبطولات يعكس مدى قوة الدولة واللاعبين فيها، «تكريم الرئيس لينا بيحفزنا في الدورة اللي جاية نعمل نتائج أعلى من كده».

وأكدت أن كلمة الرئيس لهم امتازت بالعطف والود، حيث أن كافة الحاضرين لم يشعروا بأنهم يتحدثون مع رئيسهم نظرا لبساطته في الحديث، «الرياضة حاجة مهمة جدا، وبتبني شخصية الإنسان حتى لو مش هيجيب فيها بطولات، ولازم الشخص يلعبها علشان يبني شخصيته، والرياضة بتبعد الشخص عن حجات وحشة كتير».

وتابعت: «بنصح كل الشباب الصغير أنه يمارس الرياضة ويكون متميز فيها، وميكونش ممارس بس».

واختتمت جيانا فاروق: «أكثر ما ساعدني في الحصول على الميدالية البرونزية أهلي، ويليهم دور الجامعة أو المدرسة، ولو مكنش عندي مدرسين أو دكاترة في الجامعة بيدعموني، ولو حصل كدة كان زماني مش عارفة أمارس الرياضة، خاصة أني كنت في إحدى كليات القمة، ولو كان الدكاترة بيغلسوا عليا في الامتحانات كنت هسيب الكاراتيه علشان أنجح في الكلية».