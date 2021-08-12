جيانا فاروق تدخل استوديو «معكم» بالميدالية البرونزية: «كنت هموت عليها»

ظهرت جيانا فاروق، البطلة المصرية في لعبة الكاراتيه، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، بالميدالية البرونزية، التي حصلت عليها في أولمبياد طوكيو 2020.

وحظيت «فاروق»، باستقبال حافل من جمهور الاستوديو، وقالت منى الشاذلي: «حمدالله على السلامة، وفرحتي قلوبنا كلنا، ومتقوليليش تعبانة من السفر ومرهقة، أنت جايبة ميدالية برونزية، فمفيش داعي للتعب».

فاروق: «كنت ميتة على الميدالية»

وبدورها، قالت «فاروق»، في لقاءها مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، اليوم، إنها استغرقت وقتًا طويلًا في السفر، ولم تنم لفترة طويلة، مشددة على أنها مرهقة كثيرًا، وكان لديها يقين، بأنها فعلت كل ما تستطيع فعله، وتدربت بشكل جيد، وضغطت على نفسها، والإصابات التي أصيبت بها.

وأشارت البطلة المصرية في لعبة الكاراتيه، إلى أن مدربيها وأهلها تعبوا معها كثيرًا في فترة التدريب، وهي راضية جدًا بما وصلت إليه، خاصة أن لعبة الكاراتيه دخلت الأولمبياد مرة واحدة، لذك «كانت ميتة على الميدالية».

البرنامج يستعرض سيرة البطلة

واستعرض البرنامج، جزءً من السيرة الذاتية للبطلة الأولمبية جيانا فاروق، إذ أظهر أنها من مواليد 1994، وهي لاعبة كاراتيه مصرية، تمثل مصر والنادي الأهلي، وبدأت جيانا فاروق رحلتها مع الكاراتيه في عمر 6 سنوات بالصدفة، وقررت ترك السباحة والانضمام إلى الكاراتيه، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم للكاراتيه بألمانيا عام 2014.

وأوضح البرنامج في تقرير له، أن البطلة فازت بالميدالية الذهبية في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم بالنمسا عام 2016، وتُوجت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأفريقية بجمهورية الكونغو عام 2015، وألعاب التضامن الإسلامي بإندونيسيا، وألعاب البحر الأبيض المتوسط بتركيا عام 2013، كما أنها درست في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.