وفاة الفنان ماهر لبيب عن عمر ناهز 72 عاما

توفي منذ قليل، الفنان ماهر لبيب جرجس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

بدأ الفنان الراحل، مشواره الفني في منتصف السبعينيات وأدى أدوارًا ثانوية في السينما والتليفزيون، هو دائماً المحقق أو الضابط الذي يظهر في نهاية الفيلم.

ومن أعماله التليفزيونية مسلسل «أحلام الفتى الطائر» 1978، و«يوميات» 1978، و«يوميات ونيس» 1995، و«وجه القمر» 2000، ويمكن رؤيته في دور المحقق وكيل النيابة المعجب بالمتهم المهندس شريف المصري عادل إمام في فيلم «كراكون في الشارع» 1968.

ماهر لبيب جرجس، يعد واحدًا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية، قدم أدوار البطولة في أفلام الأنبا إبرام والأنبا صموئيل المعترف وأبونا القمص إبراهيم البسيط وفيلم «القديس سمعان الخزار».