3 شائعات طاردت مسلسل «عالم موازي» بعد وفاة دلال عبدالعزيز

انتشرت عدّة أخبار خلال الساعات الماضية عن إلغاء مسلسل «عالم موازي»، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز، ولم تكن تلك الشائعة الأولى التي واجهت المسلسل بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا.

- الشائعة الأولى: إلغاء مسلسل عالم موازي، وعدم تصوير باقي المشاهد المتبقية، ونفى المنتج هشام جمال ما يتم تداوله بهذا الشأن، وكتب تعليقا على أحد المنشورات المكتوبة بصفحات مزيفة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلا: «كلام عار من الصحة».

- الشائعة الثانية: انسحاب دنيا سمير غانم من تصوير المسلسل، بسبب حزنها الشديد على وفاة والدتها، وعدم استكمال باقي المشاهد.

- الشائعة الثالثة: انتهاء دلال عبد العزيز من تصوير مشاهدها كاملة قبل إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما نفاه منتج العمل، مؤكدا أنه لم ينته من تصوير عدد كبير من الحلقات قبل إصابة فريق العمل بكورونا وتوقف التصوير.

إصابة فريق عمل مسلسل عالم موازي بفيروس كورونا

وتوقف تصوير العمل قبل بدء شهر رمضان الماضي بسبب إصابة فريق العمل بالكامل بفيروس كورونا المستجد، منهم الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبدالعزيز، التي تدهورت حالتها الصحية وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، إضافة إلى 7 آخرين من فريق العمل.

وبشأن عودة فريق العمل للتصوير، غير محددة حتى الوقت الحالي، ولكن سيتضح الموقف خلال الفترة القليلة المُقبلة، لا سيما بعدما تسترد الفنانة دنيا سمير غانم عافيتها، وتبدأ استئناف نشاطها الفني.

موعد عرض مسلسل عالم موازي

كان من المُقرر عرض مسلسل عالم موازي للفنانة دنيا سمير غانم، خلال النصف الثاني شهر رمضان الكريم، إلا أنه توقف وخرج من السباق الرمضاني 2021، وهو من بطولة دنيا سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز وشيماء سيف وعمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

في إطار كوميدي اجتماعي تدور أحداث "عالم موازي" حول مقابلة دنيا سمير غانم مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي خلال 15 حلقة فقط.

وينتظر الجمهور باستمرار مسلسلات دنيا سمير غانم، حيث أنها تدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتناسب جميع الفئات العمرية، وكان أخر الأعمال التي شاركت بها مسلسل بدل الحدودتة تلاتة عام 2019، وقدمت من خلاله 3 قصص مختلفة.