«الوطن» تنشر أول صورة من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

يُعقد حاليا الفنان أحمد سعد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني بمنزلها في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

أحمد سعد وعلياء بسيوني يحتفلان في صمت

وقرر الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني عقد قرانهما في صمت، بعيدًا عن أعين الجميع، حتى يعيشا في هدوء تام، واحتفظا بموعد الزفاف سرًا، ليكون مفاجأة للجميع، وقال أحمد سعد لـ«الوطن» إنه سيحتفل بعقد قرانه اليوم بحضور شقيقه عمرو سعد، والعالم سامح سعد في أحد الفنادق، والحضور سيقتصر على عدد محدود من الأسرة.

وأضاف أنه سيحتفل بزفافه خلال الشهر المقبل في أحد الفنادق وسيدعو جميع محبيه حتى يحتفلوا بزفافه على علياء بسيوني.