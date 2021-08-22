كل ما تريد معرفته عن كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف

تعد كلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة بجامعة بني سويف، من الكليات المتمیزة، حيث تمد المجتمع بكوادر بشریة مؤھلة علمیاً ومھنیاً وباستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم، لإجراء البحوث الخاصة بالاحتیاجات المجتمعیة لذوي الهمم، بما یؤھلھم للعمل في مجالات التربیة الخاصة، سواء المدراس أو المستشفیات أو الجمعیات المھتمة بهذه الفئة داخل مصر وخارجھا.

رسالة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف

تسعى كلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة بجامعة بني سويف إلى تحقیق رسالة الجامعة، بما یتوافق مع التقالید والقیم الأخلاقیة والدینیة، عن طریق تقدیم أفضل الخدمات التعلیمیة للطلاب في مجال التربیة الخاصة في البكالوریوس والدراسات العلیا، لإكسابھم المھارات المطلوبة في التخصص من خلال برامج تعلیمیة، وفقاً للاحتیاجات المحلیة والمعاییر العالمیة، وإعداد القوى البشریة ذات الكفاءة العلمیة والمھنیة اللازمة للعمل في مجالات ذوي الاحتیاجات الخاصة بتخصصاتھا المختلفة، وتلبیة حاجات المؤسسات المجتمعیة من الكوادر البشریة المؤھلة علمیاً ومھنیاً لتقدیم الخدمات التأھیلیة لذوي الاحتیاجات الخاصة.

كما تعسى إلى المساھمة في تقدیم الخدمات التوجیھیة والإرشادیة لذوي الاحتیاجات الخاصة وأسرھم، وتوظیف موارد كلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة وإمكانیاتھا البحثیة وخبراتھا الاستشاریة للمساھمة في حل مشكلات فئات ذوي الاحتیاجات الخاصة .

أهداف كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف

تتمثل أهداف كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف في الآتي:

1ــ ربط الجامعة بالمجتمع في تقدیم الخدمات لذوي الاحتیاجات الخاصة.

2 ــ تبادل الزیارات بین أعضاء ھیئة التدریس من الكلیة ومثیلھم من الخارج، للوقوف على كل ما ھو جدید في مجالات ذوي الاحتیاجات الخاصة.

3 ــ إرسال البعثات العلمیة في مجال التربیة الخاصة.

4 ــ التواصل الفعال بین الكلیة ومثیلاتھا إقلیمیاً وعالمیاً من خلال عقد مؤتمرات علمیة متخصصة في مجالات ذوي الاحتیاجات الخاصة.

5 - عمل مجلة علمیة متخصصة بالكلیة لنشر الأبحاث المتعلقة بذوي الاحتیاجات الخاصة.

المستفيدون من إنشاء كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف

1ــ الطلاب الحاصلون على الثانویة العامة الذین یرغبون في الالتحاق بكلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة ببني سويف للعمل في مھنة التعلیم، أو العمل في المؤسسات المجتمعیة المھتمة بذوي الاحتیاجات الخاصة.

2ــ خریجو الكلیات الجامعیة المختلفة الراغبین في الالتحاق في الدراسات العلیا بكلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة، لما لھا من أھمیة داخلیة وخارجیة، وتتیح لھم فرص العمل في مجالات عدة.

3ــ ذوو الاحتیاجات الخاصة أنفسھم الراغبین في الالتحاق بالكلیة من الموھوبین وذوي الإعاقة البصریة وذوي صعوبات التعلم، وغیرھم الذین یحصلون على خبرات: معرفیة، وجدانیة، انفعالیة، ومھارات تمكنھم من الدراسة الجامعیة.

4 ــ یساعد وجود كلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة على توعیة العاملین بالحقل التربوي بأھمیة دمج ذوي الاحتیاجات الخاصة مع العادیین، ما یؤدي إلى تآلف كافة فئات المجتمع.