رئيس جامعة بني سويف: تخصيص «مكان دائم» لبيع المجلات بأسعار مخفضة للباحثين

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، تخصيص مكان دائم لبيع المجلات العلمية بأسعار مخفضة للباحثين، وطلاب الدراسات العليا، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة.

واستعرض رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، تقريراً مفصلاً حول إنجازات المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، حيث تمكنت الجامعة من إتاحة كل المجلات العلمية على بنك المعرفة المصري، ودشنت 23 موقعًا إلكترونيًا للمجلات على بنك المعرفة المصري، منذ عام 2019 وحتى العام الجاري، كما تضمن التقرير تقديم 21 مجلة علمية للاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات حيث حصلت 17 مجلة على 7 نقاط بنسبة 81%، وحصلت مجلتين علي 6.5 نقطة بنسبة 9.5%، وحصلت مجلتين علي 6 نقاط بنسبة 9.5%.

فيما وافقت اللجنة خلال الاجتماع، على طباعة بعض الإفادات الخاصة بعدد من المجلات العلمية، وعقد ورشة عمل بعنوان «نظام إدارة المجلات العلمية المتاحة على بنك المعرفة»، وعمل QR لكل مجلة وإتاحتها على موقع الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح استحداث وظائف بهيئة تحرير ومجلس إدارة المجلات.