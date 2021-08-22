كيفية التسجيل بموقع الزهراء للمدن الجامعية ببني سويف.. 7 إجراءات

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية ببني سويف، بدء أعمال التنسيق والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2021 /2022، وذلك من خلال تحديد مواعيد التسجيل بالموقع الإلكتروني «الزهراء» وفق مواعيد وشروط معينة لابد من توافرها.

ويمكن للطلاب المقيدين بكليات جامعة بني سويف 2021 / 2022 الجدد أو القدامى، الدخول على رابط موقع نظام الزهراء للمدن الجامعية، وملء استمارة الالتحاق بالسكن الجامعي، وذلك في الفترة المحددة للمرحلة قبل إغلاق باب تلقي طلبات التسكين.

رابط موقع نظام الزهراء للمدن الجامعية 2021/ 2022

كيفية التسجيل بموقع الزهراء للمدن الجامعية 2021

1 ــ الدخول عبر الرابط https://alzahraa.mans.edu.eg/.

2 ــ الضغط على تقدم الطلاب للمدن الجامعية.

3 ــ اختيار النظام سواء الطلاب القدامى أو المستجدين.

4 ــ ملء استمارة التقديم بتدوين البيانات المطلوبة.

5 ــ تنزيل الإقرارات للطلاب المقبولين فقط وتقديمها لإدارة شؤون الطلبة بعد مراجعتها من وحدة النظم بالمدن.

6- لا يتم تسكين الطلاب إلا بعد ظهور نتيجة تحليل السموم وتسيلم الصحيفة الجنائية وصورة البطاقة الشخصية وتقديم إيصال 150 جنيهًا ثمن الاستمارة، وإيصال كهرباء أو مياه أو غاز باسم ولي الأمر، وخمس صور شخصية مختومة بختم شعار الكلية.

7- يتم تسكين الطلاب طبقًا لخطة التسكين المقترحة والمعتمدة من السلطة المختصة.

مواعيد التقدم للمدن الجامعية في بني سويف

أولاً: سنوات النقل للطلاب القدامى:

اعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/8/21 حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/16 .

ثانياً: المستجدون (الفرقة الأولى).

اعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/8/21 حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/23.

رئيس جامعة بني سويف يوجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدينة الجامعية

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير التي تحمي الطلاب وتحفظ أمنهم وسلامتهم في المدن الجامعية، من تجديد المنشآت واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها لحفظ أمن وسلامة الطلاب.