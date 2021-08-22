الخشت: القرآن يرفض العقل المنغلق.. و«علام» المفتي الذهبي للديار المصرية

أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بجهود شوقي علام مفتي الديار المصرية، خلال الفترة الأخيرة، واصفًا إياه بأنه «يعد المفتي الذهبي لدار الإفتاء المصرية»؛ لوجوده في فترة عصيبة من تاريخ مصر.

وأضاف «الخشت»، خلال ندوة «بناء الإنسان وتطوير العقل المصري» ضمن فعاليات معسكر القادة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الإشاعات انتشرت في كافة مناحي الحياة، ولابد من تطوير العقل لمواجهة تلك الأكاذيب، لافتا إلى أن جامعة القاهرة كانت صاحبة منارة تنوير العقل الذي شمل وجود مقرر دراسي في المناهج.

مشروع تطوير العقل المصري

وأوضح أن جامعة القاهرة تعرضت خلال السنوات الماضية للعديد من الشائعات، أبرزها رسوم دخول الجامعة بجنيه، لافتا إلى أن كل مثل هذه الشائعات تؤثر على عملية التطوير وبناء الإنسان المصري؛ لأن العقل هو الذي يقود الإنسان نحو تحقيق الرؤى، مضيفًا «نحجنا منذ 4 سنوات في تبني مشروع تطوير العقل المصري».

«الخشت»: العودة إلي الدين الوسطي أمر مهم

وقال رئيس الجامعة، إن الاتحاد الأوربي أطلق مشروع محاربة الإرهاب من خلال التفكير النقدي، وكانت جامعة القاهرة سباقة في نهوض الفكر العقلي، مشيرا إلى أن محاربة الفكر التكفيري لن تتم من خلال المعامل أو المحاضرات، ولكن بالبناء الفكري.

ولفت إلى أن العودة إلى الدين الوسطي، أمر مهم؛ نظرا للتطورات التي تحدث في المجتمع، مؤكدا أنه لا يدعي إلى دين جديد، متابعًا: «القرآن يرفض فطرة العقل المنغلق».

مواقع التواصل الاجتماعي بؤرة للشائعات

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن العقل هو أساس التحول من الجاهلية إلى الإسلام، كما أنه يجب إعادة تشكيل العقل بالمنهجية العلمية، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بؤرة لنشر الشائعات؛ ما يقود البعض إلى السير نحو تلك الشائعات دون التأكد من صحتها.