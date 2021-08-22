وزير الخارجية الصربي: مصر دولة عظيمة.. ورئيسها يمهد الطريق للمستقبل

قال وزير الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، إنّ بلاده حقق نجاحات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث بدأت تصنيع اللقاح الروسي «سبوتنيك V» على أرضها، في معهد برجريد، كما ستبدأ إنتاج اللقاح الصيني «سينوفارم» قبل نهاية 2021.

وأضاف وزير الخارجية الصربي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي يعقده الآن، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنّه يزور مصر للمرة الأولى كوزير للخارجية، لكنها ليست الزيارة الأولى له لمصر، متابعا: «في القرن 21 ستبقى فقط الدول العظيمة، ومصر دولة عظيمة تحظى بقيادة عظيمة، ويمتلك رئيسها رؤية رائعة تمهّد الطريق نحو مستقبل يتسم بالروعة».