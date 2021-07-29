محافظ جنوب سيناء ووزيرة تجارة صربيا يبحثان الفرص الاستثمارية

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وزيرة التجارة الصربية، في مقر الوزارة بالعاصمة بلجراد، اليوم الخميس، على هامش زيارته لدولة صربيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والسياحة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي مساء اليوم، أنه طالب خلال اللقاء بتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول «الفيزا» للمصريين في الدولة الواقعة في جنوب القارة الأوروبية، وزيادة عدد خطوط الطيران، والسماح بتشغيل خطوط طيران «أيركايرو» المصرية في المطارات الصربية.

وأضاف المحافظ أن الوزيرة الصربية رحبت بالفكرة، وأكدت على استعدادها لتمويل 20% كمنحة لا ترد لأي مشروع استثماري مصري يجري تنفذه في صربيا، لافتةً إلى أنها ستقوم بعرض جميع مطالب محافظ جنوب سيناء على رئيس جمهورية صربيا، للعمل على تلبيتها.

وشهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين، على هامش الزيارة الحالية لدولة صربيا، الاحتفالية الكبرى التي أقامتها السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو، التي أقيمت بالمكتبة العامة في العاصمة بلجراد، بحضور السفير عمر الجويلي، ورئيس البرلمان الصربي، ووزيري الدفاع والبنية التحتية، إضافة إلى سفراء كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وتونس والمغرب وفلسطين، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والكتاب والفنانين التشكيليين وممثلي المسرح، وعدد كبير من الشخصيات العامة وممثلي الدولة الصربية وممثلي الكنيسة والمفتي.

وفى كلمته، رحب محافظ جنوب سيناء بكافة الحضور، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، وتطور التعاون المشترك في عدد من المجالات المختلفة، والعمل بين السلطات لتعميق تلك العلاقات، كما وجه المحافظ الدعوة لعدد من السياسيين والفنانين والكتاب والمشاهير، بدولة صربيا، لزيارة مدينة شرم الشيخ.