عروض متنوعة لمبادرة «صيف بلدنا» بدمياط الجديدة

ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التنوع والتبادل الثقافي بين محافظات الجمهورية والتواصل المباشر والفعال مع جماهير المدن الساحلية بما تستقبله من مصطافين من كل أنحاء الجمهورية، استقبل المسرح الروماني بدمياط الجديدة للأسبوع الرابع على التوالي، عروض "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وبدأت فرقة برمبال للسيرة والموال افتتاحية الحفل بقيادة محمود هاشم، وقدمت أغنيات "صبح الصباح، يا صباح الخير، علي أول درجة من السلم، يا حمام الحمي، سير في طريقك"، وكان لجمهور الحفل موعد مع مشاركات المواهب عن طريق الطفلة منة الله أحمد سامي وقصيدة بعنوان تحيا الحياة.

الفرق الصعيد الشعبية تقدم عروضها بالمصايف:

شاركت فرقة سوهاج للفنون الشعبية في ثاني فقرات الحفل بباقة من العروض من وحي البيئة الصعيدية، منها عرض "التحطيب بالعصا، الربابة على موال اتهزت الأوتار، التنورة، بجانب عرض آخر يحاكى المراكبية، وأخيرا العصاية الصعيدية"، وكانت الرقصات من تدريب وتصميم الفنان محمد الرز.

جاءت العروض بحضور رئيس الهيئة يرافقه رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ولفيف من القيادات الثقافية وسط حضور جماهيري كبير.

الفن النوبي يتألق بمصيف بلطيم

في سياق متصل، تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تجوال الفرق الفنية للهيئة بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ضمن عروض "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عرضا فنيا متميزا بشاطئ النرجس بمصيف بلطيم بقيادة الفنان مدحت محرم، تضمن مجموعة متنوعة من الرقصات التي تعبر عن الفلكلور النوبي والأسواني، منها "الأراجيد، الكاريك، الكف، السوق، النجرشاد الثاثا، الفرح" وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير.

يشار إلى أن مبادرة صيف بلدنا انطلقت هذا العام، وكانت البداية من "صيف إسكندرية"، حيث يتم تقديم العديد من الفعاليات الفنية للجمهور مجانا بالمواقع الثقافية، والتي تستهدف أهالي المدن الساحلية والمصطافين بهذه المدن.