فرق طبية لتطعيم العاملين بحي غرب أسيوط ضد فيروس كورونا 

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدفع بقافلة طبية لتطعيم العاملين بالوحدة المحلية لحي غرب باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين على تلك الأماكن، وبالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن معدلات التطعيم للقاح كورونا في زيادة مستمرة، حيث تعمل الأجهزة المختصة وفق خطة محددة، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطعيم العاملين بها، لافتاً إلى إعداد فرق طبية متحركة مدربة من مديرية الصحة منتشرة بدواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأماكن كثيفة العمالة، كالمناطق الصناعية ومواقف السيارات وغيرها، لاستكمال تطعيم الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

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في سياق آخر، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي المائي لدى المواطنين لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة، وتنفيذ العديد من البرامج والندوات التوعوية بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة.

جاء ذلك أثناء ندوة ترشيد استهلاك المياه التى نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، وبحضور مسؤولي من وزارة التربية والتعليم وقصر الثقافة بمدرسة العقال البحري بمركز البداري.

وتعد هذه الندوة واحدة من سلسلة ندوات التوعية التي تنظمها شركة المياه والصرف الصحي تحفيزا للمواطنين علي استخدام القطع الموفره تقليلا لكمية المياه المستخدمة.

كما شملت الندوة ورشة رسم للاطفال الممارسين للأنشطة الصيفية حول آليات ترشيد إستهلاك المياه.