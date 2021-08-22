مجلس الزمالك يغرم جنش 100 ألف جنيه

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك عقوبة تم توقيعها على محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، بعد أزمته مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، أنه تم توقيع غرامة مالية على جنش قدرها 100 ألف جنيه.

وشدد المصدر خلال تصريحات لـ«الوطن سبورت»، على أن «كارتيرون» تقدم بمذكرة رسمية ضد «جنش» ووقع عليها الجهاز المعاون، وجرت فيها إدانة اللاعب ورصد كل ما بدر منه، وأكدت أنه لم يحترم قرار المدير الفني وخرج من المعسكر دون أذن.

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