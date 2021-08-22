الحكومة الهولندية تتبرع بـ10 ملايين يورو مساعدات إنسانية لأفغانستان

من المقرر أن تقدم حكومة هولندا مبلغ 10 ملايين يورو، لتمويل مساعدات مثل الغذاء ومياه الشرب النظيفة والإمدادات الطبية في أفغانستان، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الخارجية الهولندية، اليوم، إن الأموال ستخصص للصندوق الإنساني لأفغانستان الذي يمكن لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان الاستفادة منه، ومن جانبه، قال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، توم دي بروين، إن بلاده تريد دعم الشعب الأفغاني في ظل هذه الظروف الصعبة، بينما قالت وزارة الدفاع الهولندية إن طائرة استأجرتها وصلت إلى هولندا، اليوم، وعلى متنها 160 راكبا من أفغانستان، لكنها لم تكشف عن جنسيات من تم إجلاؤهم.

من جهة أخرى، يحاول مقاتلو طالبان تسيير دوريات امنية في العاصمة والمدن الكبرى، وبحسب وكالة أسوشيتدبرس شوهد البعض منهم عند نقطة تفتيش في كابول اليوم، وهم يفتشون المركبات فيما قالوا أنها محاولة لضمان الأمن، وتشارك مجموعة من طالبان مسؤولة عن توفير الأمن في منطقة وزير أكبر خان، والتي اشتهرت بالمنطقة الخضراء، في دوريات يومية في جميع أنحاء المنطقة.

وتعهدت حركة طالبان باستعادة القانون والنظام، لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت، بينما تنقل عناصر الحركة، من منزل إلى منزل لتسجيل الأسماء وجمع الأسلحة في الأيام الأخيرة، وفي غضون ذلك، وصل أبرز زعماء طالبان السياسيين إلى كابول لإجراء محادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة، حيث حضر الملا عبد الغني بردار، الذي عاد إلى قندهار في وقت سابق هذا الأسبوع للتفاوض على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه عام 2020 مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع الآن أن يلعب دورا رئيسيا في المفاوضات بين طالبان ومسؤولين من الحكومة الأفغانية التي أطاحت بها الحركة، بينما قال مسؤولون أفغان إن طالبان قالت إنها لن تعلن عن حكومتها حتى مرور الحادي والثلاثين من أغسطس، وهو الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية.