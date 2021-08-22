البنتاجون يلجأ لـ«سرب الطيران الاحتياطي» للمساعدة بعمليات الإجلاء من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنه ستتم الاستعانة بـ18 طائرة مدنية من عدة شركات أمريكية في عمليات الإجلاء التي تقوم بها من أفغانستان، منذ سيطرة حركة طالبان الأفغانية على العاصمة كابول وعودتها إلى السلطة بعد 20 عاما من القتال في الجبال عقب سقوط حكمها عام 2001 على يد الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر.

خطة البنتاجون للإجلاء من أفغانستان

وأعلن «البنتاجون» الاستعانة بسرب الطيران المدني الاحتياطي للمساعدة بعمليات الإجلاء من أفغانستان، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية، وأكدت أن الطائرات المدنية لن تحط في مطار كابل، ولكنها ستنقل من يتم إجلاؤهم من القواعد الأمريكية في المنطقة.

وتكشف صور متداولة عن أزمة حقيقية عند مطار العاصمة الأفغانية كابول في ظل محاولات كثيرين المغادرة من البلاد، خوفا من حركة طالبان، خصوصا أولئك الذين عملوا مع القوات الأمريكية التي كانت موجودة في أفغانستان.

وزير الخارجية الروسي: حركة «طالبان» تتمسك بتصريحاتها ووعودها

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي حزب روسيا الموحدة اليوم في موسكو «نرى حتى الآن أن التصريحات التي تدلي بها حركة طالبان بشأن وقف الأعمال القتالية والعفو عن كل المشاركين في المواجهة، وضرورية الحوار الوطني العام لتشكل هيئات السلطة الائتلافية الشاملة، تتمسك بها الحركة».

وأضاف: «وخاصة أنهم أقاموا أمس اتصالات مع الرئيس السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، وحتى في الشمال في بنجشير، حيث أعلن الزعماء الطاجيكيون هناك أنهم سيواصلون مكافحة طالبان، وصلت اليوم أول أنباء عن إقامة اتصالات معهم».

وقال وزير الخارجية الروسية: «إنه أمر مهم مبدئيا بالنسبة لنا، كما أشرت إليه، من وجهة نظر أمن حلفائنا في آسيا الوسطى».