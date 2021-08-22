وزير الخارجية الصربي: سنعالج أمر عودة الطيران والسياحة إلى مصر

قال وزير خارجية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، إنّه ناقش مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عودة الطيران والسياحة مرة أخرى لمصر، موضحا أنّه أمر سيتم معالجته.

وأضاف سيلاكوفيتش، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنّه سيلتقي وزير النقل الصربي لتجاوز مشكلات عودة الطيران والسياحة لمصر.

وأوضح الوزير الصربي، أنّه حسب البيانات التي وصلت بشأن الأشهر الماضية، فصربيا من أكثر الدول رواجا بمجال السياحة في مصر، وهناك نحو 14 ألف صربي زاروا مصر، ومثل هذه القضايا يتم حلها بين الدول الصديقة.