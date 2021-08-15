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شكري يعزي نظيره الجزائري في ضحايا حرائق الغابات

كتب:

الوطن
10:27 م | الأحد 15 أغسطس 2021
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اليوم، 15 أغسطس الجاري، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مُجددًا تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشقاء الجزائريين.

كما أكد الوزير شكري لنظيره الجزائري على تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، ووقوفها معها في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيًا الشفاء العاجل لكافة المُصابين. 

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