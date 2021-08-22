الاحتلال يكثف غاراته بطول الحدود بعد مظاهرات غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع في قطاع غزة، اليوم، قال إن بها أسلحة، ردا على مظاهرة عنيفة عند السياج الحدودي أسفرت عن إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال بجروح خطيرة، وذلك عقب اندلاع أعمال عنف بعد أن شارك مئات الفلسطينيين في احتجاجات نظمها قادة حركة حماس في غزة للفت الانتباه إلى الحصار الإسرائيلي للقطاع.

تصاعد حدة الاحتجاجات بعد اقتراب العشرات من السياج الحدودي المحصن

وقالت وكالة «أسوشيتدبرس» إن حدة الاحتجاجات الفلسطينية تصاعدت بعد أن اقترب العشرات من السياج الحدودي المحصن، وألقوا الحجارة وزجاجات حارقة باتجاه جنود الاحتلال من خلف دخان أسود يتصاعد من إطارات محترقة، وأصيب 24 فلسطينيا على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عاما، بنيران إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، كما أصيب شرطي في حرس الحدود الإسرائيلية بجروح خطيرة.

ونقلت الوكالة عن بيان لجيش الاحتلال أنه ردا على المظاهرات التي وصفها بالـ«عنيفة»، قصفت طائرات مقاتلة أربعة مواقع لتصنيع أسلحة، ومخازن تابعة لحركة حماس في غزة، كما نشر جيش الاحتلال قوات إضافية في المنطقة بالقرب من الحدود مع القطاع، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الغارات الجوية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنسوي الحساب مع من يؤذي جنودنا والمدنيين

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم: «سنسوي الحساب مع أولئك الذين يؤذون جنودنا والمدنيين الإسرائيليين»، مضيفًا أن جيش الاحتلال مستعد لأي سيناريو.

وكان عدد كبير من الفلسطينيين، يقدر بالآلاف تجمعوا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة صباح أمس، في مظاهرة فيما أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين، ويذكر انه خلال آخر مواجهة بين إسرائيل وحركة حماس في مايو الماضي استشهد 254 فلسطينيا في غزة، من بينهم 67 طفلاً و39 امرأة، واعترفت حماس بمصرع 80 مسلحًا تابعًا لها، بينما لقي 12 شخصًا حتفهم في إسرائيل، بينهم طفلان وجندي واحد.