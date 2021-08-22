بحد أدنى 90%.. شروط وكيفية التقديم بكليات جامعة دراية بالمنيا

أعلنت جامعة دراية بالمنيا، استمرار فتح باب التقدم الإلكتروني على موقع الجامعة لطلاب الثانوية العامة المصرية من الحاصلين على المؤهل عامي 2020 و2021 فقط والراغبين في الالتحاق بكليات: طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022. وذلك بحد أدنى 90%.

وأتاحت الجامعة رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله طلاب الثانوية العامة التسجيل عليه، ويمكن الضغط على هذا الرابط من (هنا)، كما يسمح للتقدم لكلية إدارة الأعمال للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي (علوم – رياضة) وأيضاً للحاصلين على دبلوم التجارة، دفعات: 2018، 2019، 2020، 2021.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية من منطلق الخدمة التي تقدمها للقراء على مدار الـ 24 ساعة، خطوات التقديم الإلكتروني بالجامعة والأوراق المطلوبة، كما يلي:

خطوات التقديم الإلكتروني بجامعة دراية بالمنيا

1- التقدم على الموقع الإلكتروني للجامعة، وتسجيل البيانات المطلوبة وسداد رسوم الملف 900 جنيه فقط.

2- تسجيل بيانات الطالب على موقع الوزارة الإلكتروني.

3- بعد ترشح الطالب للقبول من قبل مكتب التنسيق والقبول الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية، يتوجه الطالب بالأوراق والمستندات المطلوبة لإدارة شئون الطلاب بالجامعة لإنهاء إجراءات القبول (تسليم أصول الأوراق – الكشف الطبي– اختبار اللغة الإنجليزية– سداد الرسوم الدراسية المقررة).

4- لن يسمح للطالب بالتقدم لأكثر من كلية في نفس الجامعة، ولن يجرى قبول الطالب بأى كلية إلا بعد استيفاء تسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني بالوزارة، وإنهاء اختبارات القبول بالجامعة.

كما أعلنت جامعة دراية بالمنيا، القبول الفوري لطلاب الشهادات المعادلة (الشهادات العربية – الدبلومة الأجنبية – الشهادة الإنجليزية – وغيرها) من الحاصلين على المؤهل عامي 2020 و 2021 فقط والراغبين في الالتحاق بكليات: طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022. وذلك بحد أدنى 90%.

كما يسمح للتقدم لكلية إدارة الأعمال لطلاب الشهادات المعادلة بقسميها الأدبي والعلمي، (علوم – رياضة) دفعات 2018، 2019، 2020، 2021، وذلك بالتقدم شخصيا لإدارة شئون الطلاب بالجامعة لتسليم الأوراق وإنهاء إجراءات التقدم في موعد غايته 31 أغسطس الجاري، علمًا بأنه لن يجرى قبول الطالب نهائيًا بالجامعة إلا بعد موافقة مكتب التنسيق والقبول بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قبول أوراقه.

الأوراق المطلوبة للشهادات المعادلة بجامعة دراية بالمنيا

على الطالب إحضار المستندات التالية، لتسليمها عند الحضور لتوقيع الكشف الطبي:

أولاً: الثانوية العامة المصرية والأزهرية: أصل شهادة الثانوية العامة، أو بيان درجات معتمد من مديرية التربية والتعليم، وموجه إلى جامعة دراية، أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة، ( 6 ) صور شخصية، نموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند للطلاب المصريين الذكور من مواليد 2002 وما قبلها، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (إن وجدت) وصورة بطاقة ولي الأمر.

ثانيًا: الثانوية المعادلة العربية: صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة موثقة ومعتمدة، وأصل إيصال مكتب التنسيق الحكومى، أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة، ( 6 ) صور شخصية، نموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند للطلاب المصريين الذكور من مواليد 2002، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (إن وجدت) وصورة بطاقة ولي الأمر.

ثالثًا: شهادة الدبلومة الأمريكية: صورة طبق الأصل من شهادتي الدبلومة الأمريكية ( SAT – ACT – EST )، والمعدل التراكمي ( (GPA معتمدة من الأمديست، والخارجية المصرية، التسلسل الدراسي كاملاً، أو الإعدادية المصرية، متبوعة بثلاث سنوات (ثانوية أمريكية)، كشف بأسماء الطلاب الممتحنين، أو المسددين للرسوم بالمدرسة معتمد من المدرسة، اسم المستخدم، وكلمة المرور، أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة، نموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند للطلاب المصريين الذكور من مواليد عام(2002م) وما قبلها، ( 6 ) صور شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (إن وجدت) وصورة بطاقة ولي الأمر، شهادة اجتياز اختبارات اللغة العربية والدين، والمواد المكملة، إفادة بأن المدرسة على النظام الأمريكي (في حالة حصول الطالب على الدبلومة الأمريكية من مدرسة من خارج الجمهورية).

رابعًا: شهادة الثانوية الإنجليزية I.G

1- صورة طبق الأصل من الشهادة الثانوية موثقة ومعتمدة.

2- التسلسل الدراسي كاملاً، أو شهادة الإعدادية المصرية متبوعة بثلاث سنوات

(ثانوية إنجليزية).

3- اسم المستخدم، وكلمة المرور.

4- أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

5- نموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند للطلاب المصريين الذكور من مواليد 2002 وما قبلها.

6- عدد ( 6 ) صور شخصية.

7- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (إن وجدت) وصورة بطاقة ولي الأمر.

خامسًا: الطلاب الوافدون

1- أصل شهادة الثانوية العامة موثقة ومعتمدة.

2- أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر موثقة ومعتمدة.

3- أصل جواز السفر.

4- عدد ( 6 ) صور شخصية.

سادسًا: الطلاب المحولون من الكليات المتناظرة (الجامعات الخاصة والحكومية)، ويكون التقدم شخصيًا من خلال الحضور إلى مقر إدارة شئون الطلاب بالجامعة، ومعه المستندات التالية:

1- بيان حالة بالتقديرات والدرجات معتمد بختم شعار الجمهورية.

2- المحتوى العلمي معتمدًا بختم الجامعة.

3- أصل بيان درجات معتمدًا من مديرية التربية والتعليم، وموجه إلى جامعة دراية.

4- أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة.

5- عدد ( 6 ) صور شخصية.

نموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند للطلاب المصريين الذكور من مواليد عام( 2002م)

وما قبلها.

7- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر.

ولن يلتفت إلى أي طلب غير مستوفٍ للمستندات المطلوبة، أو إذا لم يتقدم الطالب لاختبارات القبول بالجامعة، بالإضافة إلى وجوب التقدم إلكترونيًا على موقع التنسيق الإلكتروني بوزارة التعليم العالى، ولن يسمح للطالب بوضع رغبات كليات الجامعة في التنسيق الإلكتروني ما لم يكن أنهى اختبارات التقدم داخل الجامعة، علمًا بأن الاختيار النهائي للقبول بالجامعة يكون عن طريق أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية من بين الناجحين في اختبارات القبول بالجامعة.