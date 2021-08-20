تنسيق جامعات 2021.. بنها تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بـ4 معامل

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه تم تجهيز 4 معامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة لبدء إجراءات تنسيق الجامعات 2021 في الفترة من غد السبت 21 أغسطس وحتى الأربعاء 25 من نفس الشهر، وهي معامل كلية الهندسة بشبرا، وكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتا التجارة والآداب بمجمع الكليات بمدينة بنها.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه تم تجهيز المعامل المشار إليها للتنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

نائب رئيس جامعة بنها: المعامل مجهزة لاستقبال أكبر عدد من الطلاب

وأوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة، حفاظاً على سلامة الطلاب والمترددين على معامل التنسيق الإلكتروني على مستوى الجامعة مشيراً إلى إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكتروني بمراحله المختلفة.

جامعة بنها: فتح باب القبول بالمدن الجامعية 22 أغسطس

في سياق آخر، أعلنت جامعة بنها فتح باب القبول بالمدن الجامعية التابعة لها في الفترة من 22 أغسطس الجاري حتى 24 سبتمبر المقبل، على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، على أن يتم إعلان نتيجة القبول في أكتوبر المقبل، حيث تقرر قبول 956 طالباً وطالبة بالمدن الجامعية، بجانب 176 طالباً بالمبنى الفندقي ببنها، بإجمالي 1132 طالباً وطالبة، حيث تسعى الجامعة لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، سواء في السكن أو التغذية أو الرعاية الصحية ووسائل الرياضة والترفيه والمعاملة الراقية للطلاب، لاسيما أن المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على المواصفة القياسية أيزو 90001 لسنة 2015.