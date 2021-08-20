تعرف على كلية الذكاء الاصطناعي.. في 9 جامعات وتقبل تنسيق علمي علوم

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فكرة إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي عام 2019 خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، فكانت أول استجابة بإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ، لتنال الفكرة استحسان عدد كبير من الجامعات، وتصل إلى 8 جامعات أخرى، وتقبل مكتب التنسيق طلاب القسم العلمي بشعبيته «العلوم والرياضيات»، بل إن بعض الجامعات الخاصة والأهلية بدأوا في إنشاء عدد من الكليات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وحسب آخر تنسيق لعام 2020، فقد كان متوسط القبول حوالي 92%.

انتشار كلية الذكاء الاصطناعي في محافظات مصر

وتنتشر كليات الذكاء الاصطناعي في جامعات «القاهرة، وكفر الشيخ، وطنطا، وحلوان، والزقازيق، ودمنهور، وبنها، والأقصر، والمنوفية» وتراوح تنسيق العام الماضي لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة، من 93.4% إلى 91.58%، وحسب توقعات هذا العام، فإن معدلات التنسيق لعام 2021 تنخفض بنسبة من 6% إلى 10% عن العام الماضي، مما يعني أن معدل تنسيق 2021 لكليات الذكاء الاصطناعي يتراوح بين 85% إلى 82%.

تنسيق علمي علوم في كليات الذكاء الاصطناعي

وتحتوي كليات الذكاء الاصطناعي علي 4 أقسام رئيسية، وهي «برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات»، وتتعدد البرامج في مختلف الكليات، ويوجد برنامج «المعلوماتية الحيوية»، وهو برنامج يخص خريجي الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة على حد سواء، بنظام الساعات المعتمدة، كما يوجد برنامج «المعلومات الطبية» في بني سويف، والذي يعطي درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في المعلوماتية الطبية، وتتعاون في البرنامج كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببني سويف وكلية الطب بجامعة بنى سويف أيضاً.

وتصل مدة الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وذلك لطلاب الثانوية العامة الذين درسوا في شعبة علمي رياضيات أو علمي علوم، أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة، ويحصل الطالب في نهاية دراسته على شهادة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.