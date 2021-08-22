«المال الحلال ميضعش».. وحيد يعيد 200 ألف جنيه دخلت حسابه بالخطأ

التعامل مع ماكينات الصراف الآلي وخدمات «الكاش» بشركات الاتصالات المختلفة والبنوك، بات أمرًا ضروريًا في حصول الأفراد على النقود، في ظل التحول الرقمي التي تتبعه الدولة خلال الفترة الراهنة، وعن طريق البنوك والماكينات يتقاضى العاملون الرواتب، فضلا عن إمكانية إرسال المبالغ المالية للآخرين، وعلى الرغم من سهولة تلك العمليات إلا أن هناك الكثيرون يتخوفون من استخدامها، خوفا من ضياع الأموال حال كتابة رقم خطأ، إذ تتطلب تلك العمليات وجود أرقام سرية خاصة يلزم كتابتها صحيحة، وإلا يفاجيء الشخص وبعض الجهات الحكومية وغير الحكومية بتحويل الأموال لآخرين بطريقة الخطأ، وهذا ماحدث بالفعل بين إحدى الشركات مع أحد الأشخاص، إلا أن القدر شاء أن تسترد أموالها بكل سهولة «المال الحلال مبيروحش».

استطاع أحد الأشخاص ويدعى جمال وحيد، كان يعمل شيف حلواني بأحد الفنادق السياحية بالغردقة رد مبلغ 200 ألف جنيه لجهة حكومية وصلت إليه بالخطأ، إذ جرى تحويلهم في حسابه في أحد البنوك، و فور معرفته بوصول هذا المبلغ بالخطأ، وبدون تفكير أو تردد توجه إلى البنك لرده للجهة الحكومية.

وروى الشيف وحيد جمال، خلال حديثه مع «الوطن» تفاصيل الواقعة، قائلا: «تلقيت رسالة نصية على هاتفي من البنك أنه دخل حسابي 210‪ ألف جنيه من أحد الجهات الحكومية، ولكن كان المبلغ المفروض دخوله حسابي هو 10 آلاف جنيه، وفؤجئت بأن هناك زيادة قدرها 200 ألف جنيه، وبدون تردد أو تفكير جرى التواصل مع الجهة الحكومية، وبالتنسيق مع البنك رديت إليهم المبلغ كاملا ألف جنيه.

وتابع: « أنا كنت نازل مزادين في محافظة البحر الأحمر الأول على مسرح شارع النصر، وتأمينه 30 ألف، ومزاد تاني في شارع شيراتون تأمينه 10 آلاف، واستلمت كل الفلوس، لكن الـ10 آلاف جنيه، إيصالهم ضاع وعملت محضر فض بالـ10 آلاف جنيه، وقدمته للمحافظة والفلوس رجعتلي بعد العيد 200 ألف جنيه بالخطأ، وأول ما عرفت رحت البنك بسرعة عشان أرجع الفلوس للحكومة، لأن الأمانة لازم ترجع لصحابها»، مضيفا تلقيت شكر من مسؤلي الجهة الحكومية على سرعة رد المبلغ لهم بدون تردد، قائلا: « كانت أمانة عندي ولا بد من أرجعها لأصحابها وخاصة إنها مال عام، لكن الحمد لله الحرام مينفعش أخده، وانا زرت بيت الله الحرام والمسجد النبوي ويكفيني بركة الجنيه الحلال».