إقبال السائحين على مهرجان العنب بشواطئ الغردقة

نظمت مجموعة فنادق سياحية بالغردقة «مهرجان العنب»، باستخدام كميات كبيرة وصلت غلى نحو طنين من جميع أنواع العنب على الشواطئ بمنطقة «هاواي» شمال مدينة الغردقة بمشاركة السائحين الأجانب.

ولاقى المهرجان إعجاب السائحين من المصريين والأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تنشيط السياحة من خلال الجذب السياحي لمدينة الغردقة وهي أحد أساليب الدعاية السياحية غير المباشرة.

خلق جو ترفيهي لتنشيط وجذب السياحة

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إن الفنادق تحرص على خلق جو ترفيهي لتنشيط وجذب السياحة، حيث تم إعداد مهرجان العنب بإستخدام كميات كبيرة من العنب بمشاركة السائحين الأجانب من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا واوكرانيا والتشكيك و روسيا.

وكشف «جمعة»، لـ«الوطن»، أن مثل هذه المهرجانات تلقى قبول وإعجاب السائحين المصريين والأجانب الذين يحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بما يساهم في تنشيط السياحة إلى شواطئ الغردقة.

استخدام العنب في تزيين التورتة وعمل عصير العنب والحلويات

وأضاف محمد فاروق شيف بأحد الفنادق السياحية المشاركة في المهرجان، أن مهرجانات الفواكه يتم إعدادها بصفة أسبوعية ويتم اختيارها على حسب فاكهة الموسم، لافتا إلى استخدام العنب في تزيين التورتة وعمل عصير العنب والحلويات نظرا لأن العنب يمد الجسم بالطاقة ويقلل الإجهاد ويعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية.