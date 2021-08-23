نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف: صور من وفاء النبي «فيديو»

بعدما أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو «الوفاء وحفظ الجميل» نشرت الوزارة نص موضوع الخطبة والذي تناول صورا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعادت الوزارة التنبيه على الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة قدر الإمكان وضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ويستعرض التقرير التالي نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف.

نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وبخصوص نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف فقد أشار إلى أن الوفاء وحفظ الجميل من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وقد مدح الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام لاتصافهم بهذا الخلق النبيل، حيث يقول عز وجل في شأن سيدنا إبراهيم عليه السلام: «وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى».

الوفاء وحفظ الجميل

واستمرارا للحديث عن نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف والذي حمل عنوان «الوفاء وحفظ الجميل» فقد ذكرت الوزارة أن أولى الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهم الوالدان، فهم أصحاب الفضل التام على أبنائهم، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، كما يتصل الوفاء للوالدين وحفظ الجميل بعد موتهما، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه.

الوفاء للوالدين والزوجين

وقالت وزارة الأوقاف في معرض حديثها عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة إن من أرقى صور الوفاء: الوفاء بين الزوجين، بأداء الحقوق، وحسن العشرة، وحفط المعروف، كما أشارت الوزارة إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة حيث ظل وفيا لذكراها حتى بعد موتها فكان يكثر الثناء عليها، والاستغفار لها، وإكرام صديقاتها.

وبعيدا عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف فقد كان موضوع الجمعة الماضية عن جبر الخاطر، وقد نشرت صفحة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لهذه الخطبة، كما سبقتها خطبتين عن دروس الهجرة النبوية وأعلنت الوزارة ترجمة الخطبة إلى نحو 9 لغات مكتوبة، و7 لغات مسموعة.