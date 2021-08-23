هل عرف المصريون القدماء تنظيم الأسرة؟

المصريون القدماء هم أول من عرفوا مهنة الطبيب بالشكل المتعارف عليه، وكان يُنظر إليها بإجلال واحترام، وكان يجب على الطبيب أن يكون مُتعلّما ونظيف الجسد والروح. كان كل طبيب من أطباء مصر القديمة متخصصا في دراسة فرع محدد من الطب، ولذلك يمكننا القول إن الكثير من أسس العلوم الطبية الحالية، كانت قد تأسست بمصر القديمة منذ قرون عديدة مضت.

وأضاف مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار لـ«الوطن» في مصر القديمة كانت هناك مؤسسات خاصة يتم إلحاقها بالمعابد وكانت تعرف باسم «بر عنخ» «بيت الحياة»، وكانت هذه المؤسسات مخصصة لتدريس الطب وممارسة العلوم الطبية المختلفة، كان القدماء المصريين على معرفة ودراية جيدة بالعقاقير الحيوانية كما كانوا على دراية أيضا بكيفية استخراج المعادن واستخدامها في معالجة الأمراض المختلفة، فعرفوا طرق طبية متطورة جمعت بين العلاجات الروحية والعلاجات العشبية والجراحة. وسمحت لنا سجلاتهم المكتوبة بمعرفة أفكارهم.

لماذا لجأت المرأة لوسائل منع الحمل؟

وتابع: «رأينا مظاهر المودة والألفة بين أفراد الأسرة ونرى ذلك واضحا في نقوشهم وتماثيلهم، حيث نرى الزوجة واقفة أو جالسة تحتضن زوجها والأولاد بجوارهما ومناظر لها، وهي تشاركه في أعمال الحقل ورحلات الصيد والنزهة».

وأشار إلى أنهم عرفوا تنظيم الأسرة بعمل تركيبة من العسل الأبيض والزبادي وتستخدم بشكل معين لمنع الحمل، وبحث علماء المصريات في السبب الذي دفع المصريين القدماء لمنع الحمل وتحديد النسل رغم عدد المصريين القليل جدًا ومساحات الأراضي الزراعية الشاسعة حينها، إذ لم يكن هناك أي داعٍ اقتصادي لذلك.

وأوضح: «تبين من الدراسات التحليلية التي أجريت أن هناك سببين رئيسيين محتمل أن يكونا هما الدافع لبعض السيدات للجوء لمنع الحمل، فإما أن تكون السيدة غنية جدًا وتنتمي لطبقة أرستقراطية تريد الحفاظ على جمالها وشكلها الجذاب الذي يتأثر بالحمل والولادة ورضاعة الطفل، والسبب الثاني هو أن السيدات كن يلجأن لمنع الحمل خشية الإصابة ببعض الأمراض التي كانت منتشرة بين السيدات الحوامل في تلك الفترة». وكان منع الحمل يتم بوصفات طبية لمنع الحمل، وتنظيم الأسرة، تتكون من ملح النطرون وروث التمساح واللبن الرائب والألياف النباتية.