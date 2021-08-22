محمد رمضان يوفر 5 أوتوبيسات لنقل المعزين في حماته

وفر الفنان محمد رمضان أوتوبيسات لنقلهم من المهندسين الى مسجد الشرطة لمنطقة 6 أكتوبر في وفاة والدة زوجته، وذلك تسهيلًا عليهم بسبب بعد المسافة.

توفير 5 أوتوبيسات لنقل المعزيين في حماة محمد رمضان

ونشر محمد رمضان تدوينةً عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قال فيها: «موجود 5 أوتوبيسات أمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، حرصا على سلامة الحضور.. عظم الله أجركم».

مكان عزاء والدة زوجة محمد رمضان

يذكر أن محمد رمضان كان كشف عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» عن نقل مكان عزاء والدة زوجته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، لمنع التزاحم وخوفا على سلامة الجميع.