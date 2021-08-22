تغيير مكان عزاء «حماة» محمد رمضان إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر

أعلن الفنان محمد رمضان، تغيير مكان عزاء حماته الذي كان مقرر له أن يجري اقامته بعد صلاة المغرب فى مسجد الحامدية الشاذلية، مؤكدا نقله إلى مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، وذلك لمنع التزاحم والاختلاط.

محمد رمضان يعلن تغيير عزاء والدة زوجته

وكتب الفنان محمد رمضان منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك قال فيه: «نظرا لعدم التكدس وحرصا على سلامة الحضور، جرى نقل العزاء إلى مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر».

يذكر أن حماة الفنان محمد رمضان، كانت توفيت أمس السبت، وأعلن الأمر «رمضان»، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت اليوم والدة زوجتي اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته».