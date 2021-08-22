منها نوع التطعيم والعزل المنزلي.. شروط عودة العمالة المصرية للكويت

خلال الأيام الماضية، أعلن مجلس الوزراء الكويتي إعادة فتح الطيران المباشر إلى مصر وعدد من الدول، بشرط اتباع الضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وهو ما يعني عودة العمالة المصرية مرة أخرى، بشرط اتباع آليات السفر.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في كل ما يخص الحياة اليومية، الآليات التي تم وضعها لعودة العمالة المصرية مرة أخرى إلى الكويت، بعد إعلان فتح الطيران المباشر بين البلدين، وذلك وفقًا لعلاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج والمقيم في الكويت، وذلك في السطور التالية..

آليات عودة العمالة المصرية إلى الكويت

فإذا كنت من العمالة المصرية التي ترغب في العودة إلى عملها في الكويت، فيجب أن تتبع بعض الشروط التي وضعها مجلس الوزراء الكويتي، والتي تتضمن الآتي:

الحصول على جرعتي لقاح كورونا بواحد من اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت.

إجراء مسحة بي سي أر PCR للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الجديدة، ويجب أن تكون المسحة قبل موعد السفر بنحو 3 أيام كحد أقصي.

بعد السفر يخضع العامل إلى العزل المنزلي لمدة أسبوع، وللتغلب على هذا الإجراء، يجب ارسال نتيجة المسحة على تطبيق مناعة الالكتروني.

اللقاحات المعتمدة في الكويت

وتعترف دولة الكويت بـ 4 أنواع من اللقاحات، وهي لقاح لقاحات أسترازينيكا وفايزر وجونسون وموديرنا، وفي حالة لقاح جونسون آند جونسون يتم الاكتفاء بجرعة واحدة ، ولا تعترف الدولة بلقاح سينوفارم الصيني المعتمد في مصر.

ويتم إثبات حصول المسافر على التطعيم من خلال الارسال شهادة معتمدة على تطبيق مناعة وهويتي.

أو يمكن الحصول على شهادة التطعيم المعتمدة التي توفرها وزارة الصحة المصرية، ويجب أن تتضمن الآتي.. اسم مطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز كيو آر (QR) فايل للتأكد إلكترونيًا.

وفي حالة عدم توافر رمز كيو آر (QR)، يتم تحمل شهادة التطعيم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الصحة الكويتية.

ضوابط دخول غير المحصنين لدولة الكويت

وحددت دولة الكويت عدد من الشروط لدخول الغير محصنين إلى أراضيها وتتمثل في الاتي..

أن يكون مصرحا له بالدخول إلى الأراضي الكويتية.

إجراء مسحة ونتيجة سلبية خلال 3 أيام من الوصول.

التسجيل في تطبيق شلونك لمدة أسبوع على الأقل، والخضوع لحجز منزل لمدة 7 أيام أخري بعد الحجر المؤسسى.

دفع قيمة التحصين مسبقًا عبر تطبيق «كويت مسافر»

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن عن فتح الطيران المباشر مع مصر والهند و4 دول آسيوية أخري.